У худрука Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония

У госпитализированного народного артиста Российской Федерации и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что заболевание развилось на фоне перенесенного ранее инсульта, а также развивающейся деменции.

«По нашей информации, он продолжает находиться в реанимации. Находится в сознании, но дезориентирован в пространстве и не может говорить из-за грубого нарушения речи», — говорится в публикации.

Актера, режиссера, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина доставили в медицинское учреждение 6 ноября. Согласно сведениям Telegram-канала Mash, у него случился инсульт — Соломин потерял сознание во дворе своего дома, и врачей вызвали прохожие.

12 ноября директор Малого театра Тамара Михайлова сообщала, что состояние артиста стабильное, наметилось улучшение, а сам артист находился в сознании.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает актерское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

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