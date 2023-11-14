Премьер Литвы о лишении гражданства Илзе Лиепы: «Имеют право»

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ответственные органы страны вправе рассмотреть вопрос о лишении гражданства балерины Илзе Лиепы, поскольку ее высказывания о ситуации на Украине противоречат «не только позиции государственных институтов, но и литовского общества». Об этом сообщает местное издание LRT.

«В тех случаях, когда гражданство предоставлено как определенная привилегия, я полагаю, институты, уполномоченные законом обсуждать такой вопрос, действительно имеют право его обсуждать», — заявила она.

Шимоните подчеркнула, что по рождению Илзе Лиепа не является гражданкой Литвы.

Недавно сообщалось, что советскую и российскую балерину Илзе Лиепу хотят лишить литовского паспорта. По мнению МВД Литвы, ее заявления можно расценить как «дискредитацию государства».

У Лиепы двойное гражданство — и российское, и литовское. При этом литовский паспорт она получила только в 2000 году, поскольку больше десяти лет танцевала с литовским партнером по сцене. В марте 2022 года Лиепу внесли в «черный список» Латвии с запретом въезда в страну на неопределенный срок.

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