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Seville рассказала, что Киркоров планирует сделать фит с Инстасамкой

Певица Seville заявила, что ждет совместный трек Киркорова и Инстасамки

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Seville проговорилась, что артист Филипп Киркоров готовит совместную песню с Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева). Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Да, я обожаю такие коллаборации. Люблю и Лолиту, и Инстасамку. В принципе, Филипп Бедросович... Это в его духе. Жду этого релиза с Инстасамкой», — заявила исполнительница.

Seville напомнила, что Киркоров выпускал трек «Цвет настроения черный», записанный вместе с рэпером Егором Кридом.

В ноябре 2023 года Лолита перепела свой хит «На Титанике» вместе с рэпершей Инстасамкой. При этом не всем поклонникам Милявской понравилась новая композиция. Часть фанатов осудили певицу за выбор пары для дуэта.

«Лолита, не надо с ней»; «С Лакостой реально крутой трек получился, но тут...»; «Лолита — ты лучшая! Не ту пару выбрала», — написали под постом.

В июле стало известно, что Лолита ведет переговоры о дуэте с Инстасамкой. Милявская заявляла тогда, что хорошо относится к Зотеевой и часто цитирует ее: «За деньги да». По словам певицы, Зотеева называет ее «ма», а она ее — «дочь».

Ранее Киркоров рассказал о неумении драться.

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