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Тимур Хайдаров рассказал, как поддерживает внешность Киркорова после пластики

Хирург Хайдаров заявил, что помогает Киркорову держать себя в форме

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пластический хирург Тимур Хайдаров в беседе с «Пятым каналом» признался, что помогает Филиппу Киркорову поддерживать фигуру после пластики.

«Он молод, красив, счастлив, заходил в гости, да. Он и не скрывает, что периодически поддерживает результат нашего преображения, ребят, и это нормально. У нас, конечно, с ним проект, я так скажу, преображения особенный. Всем пациентам на заметку, что как минимум нужно посещать осмотры вот, а как максимум — выполнять те или иные процедуры», — отметил Хайдаров.

По словам медика, у них с Киркоровым выработан целый план по сохранению молодости, в которой входят походы к косметологу и аппаратные процедуры. Хайдаров добавил, что певец крайне ответственно подходит к предписанию его указаний. Киркоров соблюдает режим питания, но для занятий спортом у звезды пока не хватает мотивации.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды Тимур Хайдаров сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата.

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