Стала известна стоимость новой московской квартиры Клавы Коки

Певица Клава Кока купила квартиру в столичном ЖК стоимостью более 60 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, звезда купила недвижимость в районе Беговой. Апартаменты певицы расположены в пяти минутах ходьбы от станции метро Белорусская. Внутри жилищного комплекса есть отдельный паркинг и фитнесс-клуб с бассейном.

Стоимость квартир в этом ЖК начинается от 21 миллиона — за эти деньги можно приобрести небольшую студию. Есть в комплексе квартиры и побольше — за апартаменты площадью в 156 метров придется отдать не меньше 98 миллионов рублей. Клава Кока купила себе квартиру площадью в 100 квадратных метров, цена жилья составляет не менее 61 миллиона рублей соответственно.

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