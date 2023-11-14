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Девочка-подросток заявила о попытке изнасилования на концерте Костюшкина

Mash: 12-летнюю девочку пытались изнасиловать на концерте Костюшкина и Zivert

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Global Look Press

Девочка-подросток заявила о попытке ее изнасилования во время выступления певца Стаса Костюшкина в одном из московских ТРЦ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам семиклассницы, когда на сцену вышел Костюшкин, к школьнице якобы подкрался неизвестный, прижал к металлическому ограждению и залез под юбку. Лица мужчины пострадавшая не разглядела, она уточнила лишь, что он был одет в цветную куртку.

Девочка освободилась, вырвалась из толпы и позвонила маме, после чего вместе с матерью отправилась писать заявление в полицейский участок.

На том же концерте выступали Анна Седокова, Zivert, группы «Блестящие» и «На-На» и др.

Накануне на американского актера Рассела Брэнда впервые подали в суд после обвинений в изнасилованиях.

Иск подала анонимная актриса массовки, которая участвовала в съемках романтической комедии «Артур. Идеальный миллионер» в Нью-Йорке.

Ранее Большой театр ответил на просьбы добавить показы «Щелкунчика».

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