Девочка-подросток заявила о попытке изнасилования на концерте Костюшкина

Девочка-подросток заявила о попытке ее изнасилования во время выступления певца Стаса Костюшкина в одном из московских ТРЦ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам семиклассницы, когда на сцену вышел Костюшкин, к школьнице якобы подкрался неизвестный, прижал к металлическому ограждению и залез под юбку. Лица мужчины пострадавшая не разглядела, она уточнила лишь, что он был одет в цветную куртку.

Девочка освободилась, вырвалась из толпы и позвонила маме, после чего вместе с матерью отправилась писать заявление в полицейский участок.

На том же концерте выступали Анна Седокова, Zivert, группы «Блестящие» и «На-На» и др.

Накануне на американского актера Рассела Брэнда впервые подали в суд после обвинений в изнасилованиях.

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