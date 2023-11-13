Леонид Агутин решил открыть ночной клуб в Москве

Певец Леонид Агутин зарегистрировал ООО «На сиреневой луне». Как сообщает Telegram-канал Mash, музыкант планирует открыть клуб в Москве.

По данным канала, Агутин владеет 33% фирмы наряду с организатором концертов и фестивалей Сергеем Мельниковым и директором Главclub Михаилом Евграфовым. Исходя из классификации товарного знака, журналисты сделали вывод, что певец планирует открыть клуб, так как фирма Агутина будет заниматься деятельностью ресторанов и продажей алкоголя.

30 октября сообщалось, что Игорь Николаев зарегистрировал бренд «Выпьем за любовь». По данным Telegram-канала Mash, Роспатент уже одобрил заявку 63-летнего певца и разрешил ему в ближайшие 10 лет продавать под этим брендом алкогольную, безалкогольную и молочную продукцию.

Кроме того, Николаев под брендом «Выпьем за любовь» сможет оказывать рекламные услуги и заниматься деятельностью, связанной с музыкальным оборудованием.

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