Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства

В Литве хотят лишить гражданства советскую и российскую балерину Илзе Лиепу, поддержавшую спецоперацию России на Украине. Об этом сообщает литовское издание LRT.

По мнению МВД Литвы, ее заявления можно расценить как «дискредитацию государства».

У Лиепы двойное гражданство — и российское, и литовское. При этом литовский паспорт она получила только в 2000 году, поскольку больше десяти лет танцевала с литовским партнером по сцене.

Накануне департамент миграции Литвы аннулировал вид на жительство (ВНЖ) историку, председателю Союза русских литераторов и художников «РАРОГ» Валерию Иванову.

«На том основании, что он представляет угрозу безопасности государства, поскольку своими действиями поддерживает и распространяет пропаганду российского режима», — объяснила решение директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Ранее Роза Сябитова обвинила Гарика Харламова в любовных неудачах Батрутдинова.