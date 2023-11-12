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«Три секунды спасли ему голову»: Птаха попытался избить оператора на шоу «Последний герой»

Рэпер Птаха не смог догнать разозлившего его оператора реалити-шоу «Последний герой»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Рэпер Птаха разозлился на оператора шоу «Последний герой» и хотел ударить его лопатой, но не догнал. Видео опубликовал «СтарХит».

«Я готов был рвать и метать. Просто не догнал оператора, честное слово, эти три секунды спасли ему голову», — высказался Птаха.

Рэпер и его коллега по шоу Анна Седокова пытались приготовить еду на костре, в то время как их снимали операторы телешоу. Птаха начал выходить из себя и просил сотрудников прекратить снимать, но они продолжали следить за участниками. В определенный момент рэпер перешел на нецензурную лексику и даже погнался за оператором с лопатой, но через несколько шагов бросил свою затею и успокоился.

Незадолго до этого другого участника телешоу Ираклия Пирцхалаву обвинили в том, что он бросил отца тонуть в океане. По словам Пирцхалавы, он был замотивирован плыть быстро, потому что думал, что за это полагаются бонусы.

Ранее Собчак высказалась о драке Богомолова и Виторгана.

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