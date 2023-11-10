Филипп Киркоров вспомнил, как его пытались заставить платить дань в 90-е

Певец Филипп Киркоров рассказал «Пятому каналу», как рэкетиры в 90-х пытались заставить его платить «дань» со своих концертов.

По словам музыканта, инцидент произошел перед крупным концертам в «Лужниках». Киркорову было всего 20 лет, когда к нему ворвались люди в малиновых пиджаках и заявили, что теперь ему придется выплачивать им часть заработка с выступлений. Певец признался, что до этого момента не встречал лично таких людей, а о подобных ситуациях только слышал.

«У меня есть одна черта характера. Когда со мной случается похожий инцидент, я «группируюсь», и из меня вылезает такое, о чем я и подумать не мог. Я хороший актер. Я начинаю на их языке, на жаргоне с ними разговаривать, не имея представления, что я несу», — вспомнил Киркоров.

По словам певца, тогда он был очень убедительным, и бандитам пришлось уйти ни с чем.

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