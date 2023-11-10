Наваи объяснил, почему в детстве жил в вагоне по соседству с животными

Рэпер Наваи на музыкально-психологическом шоу «Сессия» в VK Видео вспомнил, как в детстве жил по соседству с животными.

По словам музыканта, его родители работали в передвижном зоопарке — мама работала в террариуме и следила за змеями. Наваи родился в Самаре, но они с родителями часто путешествовали по разным городам, поэтому ребенку приходилось жить в вагоне по соседству с животными. Исполнитель считает, что собаки научили его преданности, а змеи — разбираться в людях. Психологи же предположили, что у певца развился синдром Маугли.

Наваи также выразил мнение, что привык коллекционировать обувь, потому что однажды отморозил себе пальцы на ногах из-за невозможности купить новые ботинки.

«Это 100% на подсознательном уровне… Где то в глубине души я помню момент, что у меня была всего одна пара обуви, и у меня после учебы постоянно мерзли ноги. Я приходил, снимал носки, мыл ноги в горячей ванне, а потом на батарею ставил», — рассказал певец.

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