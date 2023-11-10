Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Наваи объяснил, почему в детстве жил в вагоне по соседству с животными

Рэпер Наваи вспомнил, что в детстве его родители следили за передвижным зоопарком

close
100%
navaib/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Наваи на музыкально-психологическом шоу «Сессия» в VK Видео вспомнил, как в детстве жил по соседству с животными.

По словам музыканта, его родители работали в передвижном зоопарке — мама работала в террариуме и следила за змеями. Наваи родился в Самаре, но они с родителями часто путешествовали по разным городам, поэтому ребенку приходилось жить в вагоне по соседству с животными. Исполнитель считает, что собаки научили его преданности, а змеи — разбираться в людях. Психологи же предположили, что у певца развился синдром Маугли.

Наваи также выразил мнение, что привык коллекционировать обувь, потому что однажды отморозил себе пальцы на ногах из-за невозможности купить новые ботинки.

«Это 100% на подсознательном уровне… Где то в глубине души я помню момент, что у меня была всего одна пара обуви, и у меня после учебы постоянно мерзли ноги. Я приходил, снимал носки, мыл ноги в горячей ванне, а потом на батарею ставил», — рассказал певец.

Ранее были названы гонорары российских звезд за выступления в новогоднюю ночь.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий