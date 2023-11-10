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Жена Меладзе почти в три раза подняла цену на корпоративы

Shot: певица Альбина Джанабаева просит за корпоратив 2,5 млн рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева подняла цену на свое выступление на корпоративе до 2,5 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание отмечает, что предыдущий гонорар исполнительницы был в три раза меньше — она соглашалась выступать за 850 тысяч рублей. Shot подчеркивает, что информация о поднятии Джанабаевой цены на корпоратив появилась на фоне слухов о разводе с Валерием Меладзе.

Джанабаева и Меладзе официально зарегистрировали отношения в 2014 году. У супругов трое детей: их первенцу, которого назвали Константином в честь брата исполнителя, 19 лет, Луке 9 лет, а дочери Агате 2 года.

С начала января Меладзе просят признать иноагентом. По этому поводу высказывались Фонд исторического наследия, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Поводом стало видео, на котором Меладзе, предположительно, продолжил приветствие «Слава Украине!» фразой «Героям слава!», выступая на корпоративе в Дубае в январе. По неподтвержденной информации, артист после этого сказал присутствующим, что он «вне политики».

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