Экс-звезда «Уральских пельменей» вступилась за женщин, которых критикуют за отсутствие детей

Юмористка и бывшая участница коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в интервью «Леди.Mail.ru» вступилась за женщин, которых критикуют за отсутствие семьи и детей к 30 годам.

«Я отношусь строго отрицательно, когда начинают тыкать пальцем и поучать других, как им строить личную жизнь. А почему у нас не стыдят мужиков, у которых к 40 годам ни кола, ни двора, а только мощное самомнение и продавленный диван? Зато вот женщина – вынь да положь семью и семерых по лавкам. Это неправильно. Я за то, что каждый человек хозяин своей жизни», — высказалась Михалкова.

По мнению юмористки, у женщины может быть масса причин, чтобы не заводить семью к определенному возрасту. Например, отметила Михалкова, у девушки может попросту не хватать времени на отношения или детей. Юмористка призналась, что сталкивалась с таким отношением к себе. Она добавила, что ей иногда задают бестактные вопросы, но она не считает нужным на них отвечать.

Ранее Дарья Мельникова впервые показала нового возлюбленного.