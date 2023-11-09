Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Наталия Власова объяснила, почему развелась с Олегом Новиковым после 20 лет брака

Певица Наталия Власова призналась, что развелась с Новиковым из-за угасшей любви

close
100%
natalia_vlasova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталия Власова в интервью на YouTube-канале PROЖизнь призналась, что рассталась с бывшим мужем Олегом Новиковым из-за угасшей страсти в отношениях.

«Между нами произошло главное — мы потеряли друг друга как муж и жена, как пара, понимаете? То есть, когда родилась дочка, мы превратились в одну большую семью. И такой формат, как двое, перестал для нас существовать, в принципе. Постепенно мама стала, по сути, женой моему мужу», — высказалась Власова.

Она уточнила, что ее мать стала помогать паре с бытовыми делами. Именно поэтому женщина часто встречала Новикова с работы и проводила с ним время, в то время как Власова работала на студии. В это время певица активно записывала новые треки, пока ее муж вел переговоры по бизнесу. Супруги проводили очень мало времени вместе и со временем стали воспринимать друг друга в куда менее романтическом ключе.

Развод с бизнесменом состоялся в 2018 году, решение о разрыве после 20 лет брака принял Новиков.

Ранее Дарья Мельникова впервые показала нового возлюбленного.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий