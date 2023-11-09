Наталия Власова объяснила, почему развелась с Олегом Новиковым после 20 лет брака

Певица Наталия Власова в интервью на YouTube-канале PROЖизнь призналась, что рассталась с бывшим мужем Олегом Новиковым из-за угасшей страсти в отношениях.

«Между нами произошло главное — мы потеряли друг друга как муж и жена, как пара, понимаете? То есть, когда родилась дочка, мы превратились в одну большую семью. И такой формат, как двое, перестал для нас существовать, в принципе. Постепенно мама стала, по сути, женой моему мужу», — высказалась Власова.

Она уточнила, что ее мать стала помогать паре с бытовыми делами. Именно поэтому женщина часто встречала Новикова с работы и проводила с ним время, в то время как Власова работала на студии. В это время певица активно записывала новые треки, пока ее муж вел переговоры по бизнесу. Супруги проводили очень мало времени вместе и со временем стали воспринимать друг друга в куда менее романтическом ключе.

Развод с бизнесменом состоялся в 2018 году, решение о разрыве после 20 лет брака принял Новиков.

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