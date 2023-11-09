Дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии больного деменцией отца

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула призналась, что по-прежнему чувствует любовь, исходящую от больного лобно-височной деменцией отца. Об этом пишет Page Six.

«Он все тот же, и, как мне кажется, в этом отношении я осознала, что это лучшее, о чем только можно мечтать. Я вижу любовь, когда я рядом с ним. Это мой папа, он любит меня, и это действительно нечто особенное», — заявила Таллула Уиллис.

По словам девушки, семья артиста считает необходимым распространять информацию о болезни отца. Именно поэтому родственники Уиллиса охотно делятся состоянием здоровья звезды «Крепкого орешка».

В конце сентября нынешняя жена звезды «Крепкого орешка» Эмма Хеминг высказалась о прогрессировании деменции мужа. Она рассказала о том, что 68-летний актер страдает от лобно-височной деменции, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей, в феврале 2023 года. Состояние актера супруга назвала тяжелым.

Позднее режиссер и друг Брюса Уиллиса Глен Гордон Кэрон признался, что актеру требуется три минуты, чтобы понять, кто перед ним.

Ранее актрису Раису Максимову перевели в отделение гематологии.