Муцениеце рассказала, почему выбрала актерскую профессию

Актриса Агата Муцениеце призналась, что в детстве долго не могла выбрать профессию, которой ей хотелось бы заниматься. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Мне хотелось быть юристом, врачом, уборщицей, водителем троллейбуса и ведьмой, в конце концов», — призналась артистка.

Муцениеце подчеркнула, что выбор на актерство пал после того, как звезда поняла, что может совместить все желанные профессии, будучи актрисой.

Недавно сообщалось, что Муцениеце снова подала в суд против бывшего супруга Павла Прилучного. Артистка требует увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — 10-летнего Тимофея и 7-летнюю Мию.

Адвокат Олег Колотушкин подчеркнул, что Муцениеце может рассчитывать на увеличение суммы алиментов с учетом текущего дохода Прилучного. Он заявил, что если актер получает 500 тысяч рублей за съемочный день, то мать может претендовать на треть от этого гонорара — получать 4 миллиона 500 тысяч рублей ежемесячных алиментов.

Звезды расторгли брак 15 июня 2020 года в мировом участке Головинского суда, поскольку у них не было никаких претензий друг к другу и о разделе имущества они договорились заранее. Экс-супруги смогли наладить общение только через три года после расставания, о чем оба говорили в интервью, однако теперь выясняют отношения через суд.

Ранее сообщалось, что сын певца Евгения Белоусова Роман потребовал половину наследства.