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Алла Пугачева тайно записала в России новый альбом

Shot: Алла Пугачева могла тайно записать альбом во время визита в Россию

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева во время визита в Россию могла тайно записать новый альбом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам осведомленного источника, запись прошла в Твери в студии «Салам», где она записала три альбома, включая «Не делайте мне больно, господа».

Утверждается, что основатель студии Игорь Лалетин лично встретил Пугачеву и записал с ней мини-альбом с тремя новыми треками для свежего ЕР. Уточняется, что запись одной песни в «Саламе» сейчас стоит от 100 тысяч рублей.

Предположительно, Пугачева может представить новые песни в Дубае, где выступит с сольным концертом.

Ранее в студии «Салам» также записывались Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и другие звезды.

Недавно директор Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что артистка приехала в Россию вечером 2 ноября. Позже супруг Пугачевой Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал фото с женой, вернувшейся из России.

Ранее Наталья Подольская объяснила, почему стеснялась любви к одежде.

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