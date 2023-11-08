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Стало известно о состоянии Дроздова после новостей о госпитализации

Художник Мирошник заявил о нормальном самочувствии находящегося дома Дроздова

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Илья Питалев/РИА Новости

Художник и близкий друг Николая Дроздова Константин Мирошник в разговоре с «Пятым каналом» заявил, что зоолог сейчас находится дома.

«Он дома сейчас, все нормально. Мы с ним вдвоем едем скоро в экологическое путешествие по России. Я не знаю, откуда эта информация (про госпитализацию — «Газета.Ru»), кто это пишет», — заверил Мирошник.

По словам живописца, только сегодня телеведущий звонил ему и предлагал встретиться. У друзей есть давняя традиция: они собираются в ресторане и едят суп Том-Ям, после чего Дроздов рассказывает товарищу о мировой фауне. Мирошник уточнил, что уже завтра планирует навестить старого друга.

Незадолго до этого в СМИ появились новости о госпитализации Дроздова. Дроздов жаловался на слабость из-за проводимой онкотерапии. Утверждается, что 86-летний телеведущий пришел на плановый осмотр и прием медикаментов, но после жалоб был якобы госпитализирован на один день.

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