«У нее круче»: Волочкова назвала достойную конкурентку своим шпагатам

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала снимки с экс-гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой.

«Нам с Ляйсан Утяшевой не меряться шпагатами, у нее круче и грациознее. Но, когда обсудили жизненный путь Ляйсан в спорте, а мой в балете, я расплакалась», — написала Волочкова.

В начале октября Волочкова опубликовала в соцсетях фотографию с полушпагатом на макете советского истребителя Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны. Данный самолет снимали в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы» и других. Сейчас он находится недалеко от Музея «Мосфильма» в Москве, где знаменитость и сфотографировалась с ним.

Подписчики балерины обрушились на нее с резкой критикой и написали заявление в полицию, пригрозив тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России.

Ранее Дмитрий Певцов раскрыл отношение к Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) после интервью Собчак.