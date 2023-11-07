Моргенштерн* высказался о своей бывшей жене: «Она такая соска»

Музыкант Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) признался в интервью Ксении Собчак, что никогда не советовал своей бывшей супруге Диларе Зинатуллиной вести себя более открыто в публичном пространстве, чтобы соответствовать статусу жены рэпера.

«Она сама по себе такая соска, знаешь. Какой образ себе в интернете она создала тогда — ее личный выбор. Может быть, она и хотела соответствовать или играть роль жены рэпера. Но у нас никогда не было разговора типа: «Эй, малыш, давай ты будешь вести себя более открыто…» — заявил исполнитель.

В апреле 2022 года Зинатуллина рассказала, что развелась с Моргерштерном. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы. Дилара подчеркнула, что им удалось расстаться без скандалов, и добавила, что уважает Моргенштерна и ни в коем случае не намерена его оскорблять.

В конце октября 2023 года Моргенштерн заявил, что изначально не хотел жениться на блогерше. Он пояснил, что «зассал» ответить «нет» на предложение руки и сердца Зинатуллиной. По словам исполнителя, он испугался, а потом «не было дороги назад».

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