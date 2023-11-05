Максим Галкин* намекнул на отъезд Пугачевой из России

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал совместный снимок с женой Аллой Пугачевой из латвийского города Сигулды.

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!» — написал Галкин.

Недавно директор Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что артистка приехала в Россию вечером 2 ноября. При этом помощница Примадонны не стала уточнять, сколько исполнительница пробудет в России и цель ее приезда.

Позднее появилась информация, что певица вернулась в Россию, чтобы составить дополнительное завещание и забрать документы, связанные с ее детьми Лизой и Гарри. При этом, по данным Shot, Пугачева могла приехать в Россию для записи новой песни.

Сегодня Shot сообщал, что Примадонна вернулась из Пскова в Москву. Она приехала на поезде в купе VIP-класса, которое стоило порядка 30 тысяч рублей.

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