В России выступят артисты китайского симфонического оркестра

В рамках Фестиваля китайской культуры в Москве и Санкт-Петербурге состоятся выступления Национального симфонического оркестра Китайского национального театра оперы и балета, сообщили в РОСКОНЦЕРТе, который выступает организатором мероприятия.

Концерт в Москве пройдет 13 ноября в 19:00 на Новой сцене Большого театра. В Санкт-Петербурге выступление китайских музыкантов состоится 16 ноября в 19:00 на основной сцене Александринского театра — этот концерт войдет в программу IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В программе прозвучат произведения современных китайских композиторов, среди которых Чжао Цзипин, Ван Юньфэй, Лю Вэньцзинь, Чжан Чао, Чжан Цююань и другие.

Представленные жанры — от симфонической увертюры и фрагментов композиций для солирующих инструментов и оркестра до популярных песен в аранжировке.

Произведения будут исполнены как на академических музыкальных инструментах (виолончель-соло), так и оригинальных китайских народных инструментах (пипа, люцинь, бамбуковая флейта, гучжен).

Национальный симфонический оркестр Китайского национального театра оперы и балета, основанный в 1950 году, является одним из первых национальных профессиональных оркестровых коллективов в Китае.

В РОСКОНЦЕРТе отмечают, что оркестр имеет уникальный художественный стиль и славится богатым и разнообразным репертуаром. В сентябре 2015 года он представил масштабную программу под названием «Сокровища страны», включающую все разнообразие национальной оркестровой музыки Китая. С этой программой коллектив гастролировал по городам Германии, Швейцарии, Венгрии, Австрии, Австралии, Новой Зеландии и др.