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Актриса умерла в 35 лет на восьмом месяце беременности

Индийская актриса доктор Прия скончалась на восьмом месяце беременности

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Depositphotos

Актриса из Индии, известная как доктор Прия, умерла в 35 лет на восьмом месяце беременности из-за сердечного приступа. Об этом сообщает India Today.

Отмечается, что докторам удалось спасти новорожденного ребенка женщины, он в настоящее время пребывает в отделении интенсивной терапии.

Известно, что актриса играла в фильмах, снимавшихся на языке малаялам — одном из 23 официальных языков Индии.

13 октября стало известно, что Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в эстафете 4 х 100 метров американка Тори Боуи, которая была найдена мертвой в своем доме в начале мая, умерла из-за осложнений во время преждевременных родов. В отчете о вскрытии управления судебно-медицинской экспертизы округа Ориндж (Флорида) указано, что Боуи на момент смерти была на восьмом месяце беременности и рожала. У легкоатлетки, возможно, были респираторный дистресс и эклампсия, возникающая, когда внезапный скачок высокого кровяного давления во время беременности вызывает судороги.

Ранее в Петербурге умер актер.

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