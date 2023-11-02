Актриса умерла в 35 лет на восьмом месяце беременности

Актриса из Индии, известная как доктор Прия, умерла в 35 лет на восьмом месяце беременности из-за сердечного приступа. Об этом сообщает India Today.

Отмечается, что докторам удалось спасти новорожденного ребенка женщины, он в настоящее время пребывает в отделении интенсивной терапии.

Известно, что актриса играла в фильмах, снимавшихся на языке малаялам — одном из 23 официальных языков Индии.

13 октября стало известно, что Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в эстафете 4 х 100 метров американка Тори Боуи, которая была найдена мертвой в своем доме в начале мая, умерла из-за осложнений во время преждевременных родов. В отчете о вскрытии управления судебно-медицинской экспертизы округа Ориндж (Флорида) указано, что Боуи на момент смерти была на восьмом месяце беременности и рожала. У легкоатлетки, возможно, были респираторный дистресс и эклампсия, возникающая, когда внезапный скачок высокого кровяного давления во время беременности вызывает судороги.

Ранее в Петербурге умер актер.