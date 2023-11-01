Вышел трейлер кино о дублере Рэдклиффа, сломавшем шею на съемках «Гарри Поттера»

На YouTube-канале телеканала HBO опубликован дебютный трейлер документального фильма о каскадере-дублере актера Дэниела Рэдклиффа, которого парализовало после съемок в «Гарри Поттере».

Сломавший шею каскадер Дэвид Холмс стал главным героем фильма «Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил».

Помимо работы каскадером, Холмс играл ученика Слизерина Эдриана Пьюси в первых двух фильмах франшизы.

В документальное кино вошли кадры о работе Холмса, рассказ о его жизни после травмы, и интервью с Дэниелом Рэдклиффом, друзьями, родственниками и бывшими коллегами. Продюсером картины стал сам Рэдклифф.

Дублер получил травму на съемках предпоследнего фильма киносаги о юном волшебнике Гарри Поттере. Из-за взрыва, который должен был стать частью запланированного в фильме трюка, он упал, сломал шею и оказался парализован ниже грудной клетки.

Премьера «Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил» на HBO состоится 15 ноября.

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