Чарли Шин рассказал о реакции на карьеру дочери в OnlyFans

Актер Чарли Шин рассказал о своей первой реакции на карьеру 19-летней дочери на сайте с откровенным контентом для взрослых OnlyFans. Его цитирует Page Six.

«Сначала я инстинктивно отреагировал отрицательно из-за репутации этого сайта. Я подумал, что ни к чему хорошему это не приведет. Но она делает это, и опыт будет успешнее и приятнее, если ее буду поддерживать я, ее мать, другие», — рассуждает он.

По словам Шина, для принятия ему потребовалась работа над собой.

«Я должен быть уверен в себе и просто знать в глубине души, что все ее достоинства и все чудесные черты остаются при ней», — сказал он.

В 2022 году модель зарегистрировала аккаунт на сайте эротического контента OnlyFans. На своей странице в OnlyFans Сэми Шин предлагает «эксклюзивный контент». Дениз Ричардс заявляла, что дочь уже достаточно взрослая, чтобы принимать самостоятельные решения.

Ранее стали известны первые результаты вскрытия Мэттью Перри.