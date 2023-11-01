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Ксения Бородина пожаловалась на завистливых женщин, которые раскритиковали ее видео

Телеведущая Ксения Бородина высказалась о зависти и злобе своих фанаток

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borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая и блогер Ксения Бородина в своем Telegram-канале пожаловалась на злобных и завистливых фанаток, которые раскритиковали ее последнее видео.

«Пока женщины будут гнобить других женщин, вас никогда не станут уважать мужчины. Потому что вы сами показываете своим примером, сколько в вас зависти и злобы. Злобы к женщинам и никакой солидарности. На секунду стоит задуматься, почему для вас так непереносимо обычное видео, к которому можно отнестись либо равнодушно, либо оценить с любовью», — пожаловалась Бородина.

Она призвала подписчиков задуматься, почему подобные ролики вызывают в них столько ненависти. Бородина признала, что начала сутулиться после родов и не может избавиться от вредной привычки. Телеведущая считает, что фанаты критикуют ее за это только потому, что их самих мама в детстве заставляла держать спину ровно. По мнению экс-звезды «Дома-2», проблема вовсе не во внешности, а в психологических проблемах ее хейтеров.

«И пусть для вас всегда найдется к чему придраться, я то знаю одно, дело не в моем теле, а в вашей голове не совсем здоровой и ее надо обязательно лечить у психолога. Иначе потом сильно может заболеть от этот ненависти», — резюмировала Бородина (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

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