Натали заявила, что прожила много стадий горевания: «Стойко и нежно»

Певица Натали призналась в посте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что тоскует по своему мужу, однако артистка пытается двигаться дальше.

«Я прожила много разных стадий своего горевания, утраты, боли. Стойко и нежно...Стойко, потому что рядом чудесные дети, мамы (моя и Саши) прекрасные, друзья, сильные и добрые, и вы. А нежно, потому что он такой любимый, родной и чудесный. Соскучилась по нему, хочется обнять и услышать его самый лучший на свете тембр голоса…» — написала исполнительница.

По словам артистки, она старается меньше плакать и двигаться дальше — «и совсем необязательно по тому же пути».

Артистка познакомилась с мужем, когда училась в школе: ей было 16 лет, а Александру — 20 лет. Через год пара сыграла свадьбу, им разрешили вступить в брак после того, как молодожены предоставили в ЗАГСе фальшивую справку о беременности. Натали признавалась, что никогда не жалела об этом решении и не хотела развестись с супругом. В 2001 году у семьи родился первенец Арсений, в 2010 году — второй сын Анатолий, а в 2017-м — Евгений.

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