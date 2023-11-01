Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Натали заявила, что прожила много стадий горевания: «Стойко и нежно»

Певица Натали призналась, что соскучилась по своему мужу

close
100%
natali_star74/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Натали призналась в посте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что тоскует по своему мужу, однако артистка пытается двигаться дальше.

«Я прожила много разных стадий своего горевания, утраты, боли. Стойко и нежно...Стойко, потому что рядом чудесные дети, мамы (моя и Саши) прекрасные, друзья, сильные и добрые, и вы. А нежно, потому что он такой любимый, родной и чудесный. Соскучилась по нему, хочется обнять и услышать его самый лучший на свете тембр голоса…» — написала исполнительница.

По словам артистки, она старается меньше плакать и двигаться дальше — «и совсем необязательно по тому же пути».

Артистка познакомилась с мужем, когда училась в школе: ей было 16 лет, а Александру — 20 лет. Через год пара сыграла свадьбу, им разрешили вступить в брак после того, как молодожены предоставили в ЗАГСе фальшивую справку о беременности. Натали признавалась, что никогда не жалела об этом решении и не хотела развестись с супругом. В 2001 году у семьи родился первенец Арсений, в 2010 году — второй сын Анатолий, а в 2017-м — Евгений.

Ранее Валерия рассказала, почему стала меньше уделять внимания Пригожину.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий