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Уехавший в США Бурковский пригласил к себе на спектакль

Актер Андрей Бурковский сыграет в бродвейском шоу «Наш класс»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Андрей Бурковский пригласил к себе на спектакль на Бродвее на фоне новостей о том, что артист не работает в США. Звезда «Кухни» анонсировал предстоящее мероприятие в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Читаю «интервью» моей мамы. Очень смеюсь. Понимаю, что очень скучает. Мама, и я тебя очень люблю. Единственное — интересно, как люди могут воспринимать самое нелепое и неправдоподобное за чистую монету», — добавил актер.

Бурковский посетовал, что распространение злобы «нынче тренд». Он также, пользуясь информационным поводом, заявил, что 12 января состоится первый спектакль с его участием на Бродвее «Наш класс».

«И еще, дорогие журналисты, если вы хотите узнать какую-либо правдивую информацию обо мне, звоните напрямую», — подытожил актер.

Под постом свой комментарий также оставил режиссер Александр Молочников, немногословно написав: «Лучший».

Недавно мать Бурковского заявляла, что актер вернется в Россию после обучения в США. Родительница также опровергла сообщения о том, что ее сын снимался в США у эмигрировавшего режиссера Александра Молочникова. Женщина пояснила, что звезда «Медиатора» ни одной копейки не заработал в Америке.

25 октября Бурковский удивился слухам о своем возвращении, опубликовав видео из Нью-Йорка.

Ранее Клара Новикова раскрыла причину своего исчезновения.

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