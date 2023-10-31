Валя Карнавал рассказала, кого считает иконой стиля

Блогер Валя Карнавал на церемонии юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия» заявила, что считает американскую актрису Мэрилин Монро иконой стиля. Об этом пишет news.ru.

«Мэрилин Монро. А в России — я и моя стилистка, две иконы», — посмеялась Карнавал.

Незадолго до этого Карнавал кардинально сменила имидж, сделав себе короткую стрижку. Она сняла откровенное видео для своего блога, на котором предстала в открытом купальнике и с короной на голове.

Валя Карнавал известна по своим юмористическим видео на платформе TikTok. В сентябре 2020-го Карнавал представила свой дебютный сингл «Психушка». В октябре того же года российский журнал Forbes поместил ее на пятое место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

Карнавал дебютировала в кино в 2021 году. Она сыграла Люсю в фильме Дмитрия Невзорова «Отпуск». В сентябре 2023 года стало известно, что Карнавал снимется в комедийном сериале «Экстрим». В «Экстриме» Карнавал сыграла дочь полковника, которая приехала из Москвы в глубинку. Чтобы впечатлить гостью из столицы, местный парень устраивает девушке шоу — инсценировку в стиле разборок 90-х.

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