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Драпеко порадовалась отъезду Пугачевой, Галкина и Макаревича* из России

Депутат Драпеко назвала мерзостью поведение Пугачевой, Галкина и Макаревича

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Павел Смертин/РИА «Новости»

Заслуженная артистка РСФСР и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко порадовалась в беседе с aif.ru эмиграции Аллы Пугачевой, Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и других артистов.

«С отъездом этой гадости Россия сбросила с себя, как чешую, все, что накопилось за 30 лет после перестройки. Их поведение можно назвать одним словом — мерзкое», — считает депутат.

При этом Драпеко назвала уехавших артистов «несчастными люди», которые выбрали «путь предательства» и тем самым лишили себя родной земли.

Недавно член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предрек бедность Максиму Галкину и Алле Пугачевой. Депутат выразил уверенность, что звездная пара лишится всей своей зарубежной недвижимости и останутся там никому не нужными.

Аналогично, по мнению Федорова, сложится и судьба людей, которые также покинули Россию и критикуют ее.

«Если человек патриот, он защищен Отечеством. Если он не патриот, то он изгой. Может, кто-то поздно это понял, но понял», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин исполнил хиты Цоя и Шатунова.

*  признан в РФ иностранным агентом
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