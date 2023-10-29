Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мать Бурковского считает, что актер вернется в Россию после обучения в США

Мать уехавшего в США Бурковского призналась, что актер вернется в Россию

close
100%
Kion

Мать уехавшего в 2022 году из России в США Андрея Бурковского Людмила заявила в беседе с Regnum, что актер вернется в Россию.

«Андрей уехал учиться на факультете режиссуры. Мне пришлось продать квартиру, чтобы сын там учился и вернулся потом обратно в Россию. Даже не обсуждается, он вернется», — отметила родительница.

Бурковская также опровергла сообщения о том, что ее сын снимался в США у эмигрировавшего режиссера Александра Молочникова. Женщина пояснила, что звезда «Медиатора» ни одной копейки не заработал в Америке.

Недавно сообщалось, что в январе 2023 года Бурковский принял участие в постановке режиссера Александра Молочникова «Chekhov in the Chelsea». Также в спектакле сыграли российская модель Влада Рослякова и звезда сериала «Сплетница» Сюзанна Шадковски.

23 октября 2023 года издание «Утро.ру» заявило, что актер вернулся в Россию. Он принял участие в съемках третьего сезона сериала «Медиатор». 25 октября Бурковский удивился слухам о своем возвращении, опубликовав видео из Нью-Йорка.

Андрей Бурковский улетел вместе с семьей из России в декабре 2022 года.

Ранее Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) заметили на Кипре с дочерью после слухов о переезде.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий