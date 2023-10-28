Петросян пошутил о своем склерозе на сольном концерте

Народный артист РСФСР Евгений Петросян впервые за долгое время выступил с большим сольным концертом. Шоу юморист представил 27 октября в Москве в КЦ «Строгино», передает News.ru.

Выступление было посвящено 60-летию пребывания артиста на эстраде. В частности, Петросян шутил о своем возрасте.

«Я на себя все чаще злюсь. Склероз мешает — это минус, спасает юмор — это плюс!» — сказал юморист со сцены.

В январе 2023 года 78-летний Евгений Петросян выступил с юбилейным концертом «60 лет на эстраде» в Кремле.

В декабре 2019 года Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Супруги скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года шоумен опубликовал фото с малышом. На тот момент мальчику было шесть месяцев. Его назвали в честь отца Петросяна — Вагана Межлумовича.

Недавно жена Петросяна ответила, отпускает ли ее муж отдыхать одну.

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