Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Петросян пошутил о своем склерозе на сольном концерте

Комик Петросян впервые за долгое время дал большой сольный концерт

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист РСФСР Евгений Петросян впервые за долгое время выступил с большим сольным концертом. Шоу юморист представил 27 октября в Москве в КЦ «Строгино», передает News.ru.

Выступление было посвящено 60-летию пребывания артиста на эстраде. В частности, Петросян шутил о своем возрасте.

«Я на себя все чаще злюсь. Склероз мешает — это минус, спасает юмор — это плюс!» — сказал юморист со сцены.

В январе 2023 года 78-летний Евгений Петросян выступил с юбилейным концертом «60 лет на эстраде» в Кремле.

В декабре 2019 года Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Супруги скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года шоумен опубликовал фото с малышом. На тот момент мальчику было шесть месяцев. Его назвали в честь отца Петросяна — Вагана Межлумовича.

Недавно жена Петросяна ответила, отпускает ли ее муж отдыхать одну.

Ранее Бородина высмеяла Собчак через неделю после извинений.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий