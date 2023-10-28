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Лика Стар заспойлерила финал «Суперстар-4»

Ведущий «Суперстар» Такменев накричал на Лику Стар за спойлер финала шоу

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Алексей Майшев/РИА Новости

Во время онлайн-презентации четвертого сезона музыкального шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ певица Лика Стар заспойлерила финал шоу. Об этом сообщает kp.ru.

В новом сезоне участвуют десять звезд восьмидесятых, девяностых и нулевых: Катя Суржикова, Алексей Глызин, Феликс Царикати, Кай Метов, Игорь Наджиев, Татьяна Маркова, Лика Стар, Лариса Черникова, Анастасия Макаревич и Алексей Гоман.

Проект стартует в эфире 4 ноября, а завершится 1 января 2024, начиная со второго выпуска участников выгоняют по одному, и к моменту онлайн-презентации финалисты «Суперстар! Возвращение-4» уже были известны участникам съемок.

«Вопрос, как в детстве, с кем бы вы хотели спеть. Мечты сбываются иногда, а иногда нет. Я в финале спою с такими…» — ответила Стар на вопрос о том, с кем бы она хотела записать трек.

«Молчи!» — накричал на исполнительницу хита «Одинокая луна» ведущий «Суперстара» Вадим Такменев, однако зрители уже поняли, что она дошла до финала.

Накануне Ираклия Пирцхалаву обвинили в том, что он бросил отца тонуть в океане во время съемок шоу «Последний герой».

Ранее Клава Кока не смогла прийти на съемки из-за проблем со здоровьем.

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