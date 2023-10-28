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Муж Цыгановой обманывал зрителей на концертах «Ласкового мая»

Муж Цыгановой Вадим зарабатывал на обмане зрителей на концертах «Ласкового мая»

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vika.tsyganova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Муж певицы Вики Цыгановой, поэт Вадим Цыганов признался в интервью с журналистом Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом), что обманывал зрителей на концертах группы «Ласковый май».

Цыганов рассказал, как предложил продюсеру Андрею Разину основать студию детей-сирот, которые бы исполняли песни «Ласкового мая» на концертах. По словам поэта, в таком составе выступал один человек из оригинальной группы, а другие были подставными.

Цыганов признался, что «кается» за свой поступок. По его словам, 90-е были тем периодом, когда обманывали многие. Однако он отметил, что все дети-сироты, которые участвовали в его концертах, были счастливы выходу на сцену и «не жаловались» на сумму, которую получали.

«За «Ласковый май» каюсь. То, что участвовал в этой истории. Мне стыдно, потому что я тогда не знал бога, и для меня бог был деньги. Я тогда зарабатывал и ничего не видел, кроме этого», — признался поэт.

17 октября прошел трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» в Crocus City Hall в Москве. Он посвящен солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову. Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов, который отказался упоминать имя Андрея Разина.

Ранее Лолита обматерила Разина после его проклятий.

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