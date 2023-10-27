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Харламову предложили жениться за 13 миллиардов рублей

Комик Харламов заявил, что не стал бы тратить миллиарды на поиск жены

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ТНТ

Шоумену Гарику Харламову предложили жениться за 13 миллиардов рублей. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба ТНТ.

Гостями нового выпуска шоу Comedy Club стали организатор элитных свадеб и специалист по ДНК. Они рассказали, какие деньги люди готовы отдать за поиск жены и какие открытия можно сделать в квартире Харламова.

«13 миллиардов? За эти деньги я и сам супругу найду», — заявил Харламов, услышав предложение жениться за круглую сумму.

Согласен с ним и Павел Воля.

«За эти деньги даже я согласен быть супругой. Даже моя супруга согласна, чтобы я был супругой», — пошутил юморист.

Новый выпуск Comedy Club выйдет на ТНТ 27 октября.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе в июне 2020 года. Подписчики знаменитостей тогда предполагали, что причиной расставания могла стать откровенная сцена с участием Асмус в фильме «Текст».

Сам комик заявлял, что у них не было конкретной причины для расставания — просто отношения угасали и со временем сошли на нет.

Ранее Бритни Спирс снова полностью обнажилась в соцсетях.

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