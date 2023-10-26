ФСБ проверит высказывания актрисы Яны Трояновой о россиянах

ФСБ и Росфинмониторинг подключились к проверке высказываний актрисы Яны Трояновой о россиянах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, первым на интервью, где актриса сравнила Россию с «изнасилованной бабой», обратил внимание Департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста РФ. Позднее ведомство отправило запрос на проверку в ФСБ. По данным источника Shot, «вполне себе реально», что против актрисы возбудят уголовное дело.

20 октября сообщалось, что общественники потребовали возбудить уголовное дело против Трояновой по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом послужило новое интервью актрисы украинским журналистам, в котором она заявила, что народ в России страдает алкоголизмом и всегда находится в подчиненном положении.

Кроме того, актриса сравнила Россию с «изнасилованной бабой», пьяница-избранник которой жмет руку насильникам.

Также активисты попросили признать актрису иностранным агентом.

Ранее стало известно, что с Лепса требуют 10 млн рублей за «пропаганду асоциального поведения».