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Отказавшимся от хиджаба иранским актрисам запретили сниматься в кино

В Иране отказавшимся носить хиджаб актрисам запретили играть в кино

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Markus Schreiber/AP

В Иране актрисам, отказавшимся носить хиджаб, официально запретили сниматься в кино. Об этом сообщает издание Iran International.

По словам главы Управления надзора Хабиба Илбейги, составлен список таких актрис.

«Из-за ограничений, против которых они протестуют, эти актрисы не смогут продолжать свою карьеру в кино. Их предыдущие работы все-таки будут постепенно выпускаться, чтобы защитить интересы кинопродюсеров, учитывая значительные инвестиции, вложенные в эти проекты. Однако им будет запрещено участвовать в любых предстоящих кинопроизводствах», — объяснил он.

Среди «запрещенных» актрис — известные в Иране артистки Баран Косари, Вишка Асайеш, Пантеха Бахрам и другие.

Многие актрисы отказались от хиджаба во время протестов в Иране в 2022 году. Протесты начались после трагедии с 22-летней девушкой Махсой Амини, задержанной полицией нравов для объяснительной беседы. Она вышла на улицу, покрыв голову платком, а не в хиджабе. 16 сентября девушки не стало, как верят протестующие, из-за побоев.

Ранее Путин поздравил МХАТ и МХТ с юбилеем.

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