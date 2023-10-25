Галкина и Пугачеву заподозрили в разрыве

Зрители зарубежных концертов Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) заподозрили, что комик расстался со своей супругой Аллой Пугачевой. Об этом сообщает kp.ru.

Юморист во время своего недавнего выступления в Польше спел о тяжелой любовной истории. Он произнес фразу: «Кончилась любовь, кончилось все...»

По словам издания, фанаты Галкина предположили, что, тем самым, он публично рассказал о проблемах в отношениях с женой. Ходят слухи, отмечает kp.ru, что Пугачева устала от постоянных переездов и хочет вернуться в Россию, однако комик не поддерживает ее в этом решении.

В октябре 2022 года Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Недавно сообщалось, что Максим Галкин покинул Израиль и прилетел на Кипр. У комика запланирован тур по Европе. Вылетела ли из Израиля супруга артиста Алла Пугачева, неизвестно. При этом ходили слухи, что артистка вместе с детьми приехала на Кипр. Однако позднее директор Пугачевой Чупракова не подтвердила эту информацию.

Ранее стало известно, как выглядит пентхаус Пугачевой и Галкина на Кипре.