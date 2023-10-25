Звезда «Глухаря» рассказал, как относится к играющим на камеру блогерам

Актер Максим Аверин заявил в беседе с News.ru, что не имеет ничего против играющих на камеру блогеров.

Аверин не видит ничего плохого в том, чтобы блогеры играли на камеру, если это «удачно». Артист добавил, что при таком большом количестве интернет-платформ сейчас каждое творчество может найти «свое место под солнцем».

Аверин отметил, что многие блогеры делают крутой контент.

«Я постоянно смотрю что-то, мне это интересно. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы люди занимались этим профессионально», — поделился актер.

Аверин уверил, что творческий человек должен постоянно учиться и расширять кругозор. По его мнению, именно при таких условиях можно создать что-то новое.

Максим Аверин начал свою театральную карьеру в 1997 году в труппе Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. В 1982-м он дебютировал в кино в картине «Похождения графа Невзорова». Артист получил наибольшую известность после ролей в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский». Он также играл в проектах «Союз Спасения. Время гнева», «Куприн. Яма», «Деффчонки».

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