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Звезда Comedy Woman пожаловалась на нервный срыв

Актриса Надежда Сысоева сообщила, что у нее случился нервный срыв

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса и комикесса Надежда Сысоева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пару дней назад у нее случился нервный срыв.

Сысоева рассказала, что инцидент произошел во время баскетбольного мероприятия. После игры своей команды актриса села с друзьями в первом ряду. Артистка подчеркнула, что до этого хвасталась своими спортивными достижениями, называя себя «звездой баскетбола».

«И вот за десять секунд до начала матча ко мне подходит человек и говорит: «Освободи место, звезда». Боже… Мне было так стыдно и унизительно. Я разволновалась, резко встала, уронила и разбил телефон, и с позором удалилась», — поделилась юмористка.

Сысоева отметила, что в тот момент за нее не заступились другие мужчины. Актриса призналась, что променяла бы все комплименты под ее снимками ради одного достойного поведения у противоположного пола тогда. Звезда хочет, чтобы к ней относились как «к девочке».

Сысоева уточнила, что позже ее знакомые извинились за свое бездействие. Они отправили артистке букет белых роз и записку.

«Надя, мы тебя любим! Произошло недоразумение, виновные наказаны, а у тебя пожизненное именное место на корте. С любовью, команда», — написали знакомые комикессы.

Ранее Юрий Стоянов извинился за плохие фильмы.

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