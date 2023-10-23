Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лолита обматерила Разина после его проклятий

Певица Лолита Милявская назвала Андрея Разина конченным

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская возмутилась проклятьям экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Об этом сообщает kp.ru.

Лолита высказалась матом о поведении Разина. Она назвала продюсера «конченным».

3 октября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

Певица Татьяна Буланова, участвовавшая в концерте, заявила, что не понимает поведения продюсера Андрея Разина и его мотивацию угроз.

Посвященный Шатунову трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» прошел 17 октября в Crocus City Hall в Москве. Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов, который отказался упоминать имя Андрея Разина.

На шоу «Здесь был Юра!!!» выступили такие звезды, как Сергей Жуков, Клава Кока, Дискотека Авария, Игорь Крутой, Люся Чеботина, Алсу, Ваня Дмитриенко, Ольга Серябкина, Денис Клявер, Лариса Долина, Хабиб, Дмитрий Маликов, MIA BOYKA, Татьяна Буланова.

Ранее вдова Шатунова объяснила, почему не вышла на сцену на концерте его памяти.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий