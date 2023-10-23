Лолита обматерила Разина после его проклятий

Певица Лолита Милявская возмутилась проклятьям экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Об этом сообщает kp.ru.

Лолита высказалась матом о поведении Разина. Она назвала продюсера «конченным».

3 октября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пригрозил в социальных сетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Он послал им проклятия и назвал мероприятие «сатанинским». Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле» к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.

Певица Татьяна Буланова, участвовавшая в концерте, заявила, что не понимает поведения продюсера Андрея Разина и его мотивацию угроз.

Посвященный Шатунову трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» прошел 17 октября в Crocus City Hall в Москве. Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов, который отказался упоминать имя Андрея Разина.

На шоу «Здесь был Юра!!!» выступили такие звезды, как Сергей Жуков, Клава Кока, Дискотека Авария, Игорь Крутой, Люся Чеботина, Алсу, Ваня Дмитриенко, Ольга Серябкина, Денис Клявер, Лариса Долина, Хабиб, Дмитрий Маликов, MIA BOYKA, Татьяна Буланова.

Ранее вдова Шатунова объяснила, почему не вышла на сцену на концерте его памяти.