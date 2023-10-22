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Мадонна усилила меры безопасности своих концертов после угроз из-за поддержки Израиля

Daily Mail: к Мадонне приставили дополнительную охрану из-за угроз палестинцев

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madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Мадонна усилила меры безопасности на своих концертах после того, как ей начали поступать угрозы из-за ее поддержки Израиля в конфликте с ХАМАС. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, после высказываний исполнительницы появилось много сообщений от сторонников Палестины, в которых Мадонну называли «сионитской ведьмой» и «преступницей». Звезде начали присылать фотографии раненых палестинских младенцев и усомнились в ее способности быть матерью.

Близкие к Мадонне источники признались, исполнительница оказалась потрясена реакцией на свою речь о нынешнем палестино-израильском конфликте. По словам звезды, она старалась не занимать чью-либо сторону.

Менеджеры певицы подчеркнули, что Мадонна не будет отменять свой тур из-за случившегося.

До этого Мадонна поддержала Израиль в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после нападения палестинского движения ХАМАС на страну.

Она призналась, что ей больно смотреть на то, как израильтяне и их дети повергаются нападениям и гонениям. Она назвала «непостижимым» то насилие, которое происходит на улицах израильских городов. По словам певицы, то, что сейчас происходит в Израиле, «разрушительно».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее звезда «Такси» снялся в узбекской рекламе на китайской машине.

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