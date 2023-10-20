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Против Яны Трояновой потребовали завести уголовное дело

Актрису Троянову потребовали проверить после ее интервью о России

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Good Story Media

Против 50-летней российской актрисы Яны Трояновой потребовали завести уголовное дело. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Внимание общественников привлекло новое интервью Трояновой украинским журналистам, в котором она заявила, что народ в России страдает алкоголизмом и всегда находится в подчиненном положении.

Кроме того, Россию актриса сравнила с «изнасилованной бабой», пьяница-избранник которой жмет руку насильникам.

Активисты попросили проверить ее слова, признать актрису иноагентом, а также возбудить уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Такие же требования общественники высказывали после интервью актрисы иноагенту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Накануне заслуженную артистку Российской Федерации Рамилю Искандер обвинили в управлении крупным наркошопом в даркнете.

По данным издания, в подчинении актрисы находились десятки курьеров и закладчиков.

Ранее актриса Елена Проклова рассказала, зачем пересматривает свои старые фильмы.

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