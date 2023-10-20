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Налоговая закрыла юрлицо «Машины времени»

Mash: в России закрыли юрлицо «Машины времени» из-за долгов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Юридическое лицо группы «Машина времени», которое занималось организацией туров коллектива, ликвидировали из-за долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, ФНС в ходе проверки обнаружила у компании «Синтез старз» отсутствие активности, различные нарушения в официальной документации и долг в размере 266 тысяч рублей.

22 сентября сообщалось, что Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) закрыл ИП в России. Он использовал его для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Также известно, что в апреле 2023 года артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича». Музыкальное заведение продолжает работать.

После начала спецоперации России на Украине Макаревич переехал с 39-летней женой Эйнат Кляйн жить в Израиль.

Недавно ФНС заинтересовалась бизнесом певицы Лаймы Вайкуле в России. Налоговая заметила, что при многомиллионных доходах у косметического бренда Laimalux Rus низкая прибыль. Выручка Laimalux Rus за три года превысила 1 миллиард рублей, однако чистая прибыль за тот же период составила всего лишь 29 тысяч рублей. Сейчас налоговая проверяет возможную попытку ухода от налогов бизнесом Вайкуле.

Ранее дизайнер Аксенова заявила, что Алла Пугачева страдает в Израиле.

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