СК подтвердил возбуждение уголовного дела против создателя «Масяни»

Masyanya Kuvaeva/Youtube/Oleg Kuvaev/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следователи в Санкт-Петербурге завели уголовное дело в отношении создателя анимационного сериала «Масяня» Олега Куваева. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК России по городу.

«Подтверждаем факт возбуждения уголовного дела по статье 280.4 УК РФ», — сказали в пресс-службе.

До этого создатель «Масяни» заявил, что пока не получил подтверждения слухов о заведении уголовного дела против него.

Как сообщалось, Куваев создал ролик, в котором Масяня призывает российских военнослужащих сдаваться в плен украинской стороне с помощью сайта, созданного при поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В настоящее время Куваев проживает в Израиле.

В марте 2022 года сообщалось, что Роскомнадзор обратился к владельцу сайта mult.ru с требованием удалить эпизод мультсериала «Масяня». По данным ведомства, серия содержит «недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России».

Ранее сообщалось, что на Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) составили протокол за нарушение закона об иноагентах.