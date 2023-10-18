Восьмой сезон сериала «Элита» станет последним

Создатели подростковой драмы «Элита» решили закрыть шоу после восьмого сезона, выход которого планируется в 2024 году. Об этом сообщает Deadline.

Как признался режиссер проекта Карлос Монтеро, постановщики закончили сезон «на высокой ноте».

«И мы решили, что пора закругляться. <...> «Элита» изменила жизнь каждого, а для начинающих актеров сериал стал трамплином в мировое кино. Горжусь тем, что внес вклад в то, что нас увидели во всем мире», — подчеркнул Монтеро.

Сериал «Элита» выходит на Netflix с 2018 года. Шоу разворачивается вокруг взаимоотношений трех учеников, которые, будучи выходцами из «рабочего класса», поступили в элитную школу, где обучаются дети состоятельных родителей.

В новом сезоне появятся актриса Ане Рот («Убийственный книжный клуб»), Нуньо Джэллего («UPA Next»), а сыгравшая в первых трех сезонах роль Нади артистка Мина Эль Хаммани снова вернется в сериал.

Кроме того, в каст вошли Андер Пуиг, Кармен Арруфат, Ана Бокеса, Марибель Верду, Алехандро Альбаррасин, Иван Мендес, Мирела Балич, Фернандо Линдес, Глеб Абросимов и другие.

Премьера седьмого сезона состоится 20 октября на Netflix.

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