ФНС проверяет бизнес Лаймы Вайкуле в России

Федеральная налоговая служба начала проверку косметического бренда Laimalux Rus, где певица Лайма Вайкуле до сих пор числится топ-менеджером. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, ФНС заметила, что при многомиллионных доходах у компании низкая прибыль. Выручка Laimalux Rus за три года превысила 1 миллиард рублей, однако чистая прибыль за тот же период составила всего лишь 29 тысяч рублей. Сейчас налоговая проверяет возможную попытку ухода от налогов бизнесом Вайкуле.

В августе 2022 года сообщалось, что Вайкуле передала свою долю участия в «Лайма-Люкс Рус» основному учредителю и участнику Ширазу Мамедову. Однако артистка по-прежнему остается собственником компании.

Мамедов заявил в беседе с Shot, что в прошлом году созванивался с певицей и хотел выкупить ее долю в компании. Однако, по словам бизнесмена, возникли бюрократические сложности, так как артистка является гражданкой Латвии.

Еще в начале сентября Генпрокуратура РФ начала проверку бизнеса Лаймы Вайкуле в России. Ведомство проверяет компанию на предмет сокрытия доходов и ухода от налогов.

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