Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФНС проверяет бизнес Лаймы Вайкуле в России

Shot: налоговая заинтересовалась бизнесом певицы Лаймы Вайкуле в России

close
100%
laima_vaikule_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Федеральная налоговая служба начала проверку косметического бренда Laimalux Rus, где певица Лайма Вайкуле до сих пор числится топ-менеджером. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, ФНС заметила, что при многомиллионных доходах у компании низкая прибыль. Выручка Laimalux Rus за три года превысила 1 миллиард рублей, однако чистая прибыль за тот же период составила всего лишь 29 тысяч рублей. Сейчас налоговая проверяет возможную попытку ухода от налогов бизнесом Вайкуле.

В августе 2022 года сообщалось, что Вайкуле передала свою долю участия в «Лайма-Люкс Рус» основному учредителю и участнику Ширазу Мамедову. Однако артистка по-прежнему остается собственником компании.

Мамедов заявил в беседе с Shot, что в прошлом году созванивался с певицей и хотел выкупить ее долю в компании. Однако, по словам бизнесмена, возникли бюрократические сложности, так как артистка является гражданкой Латвии.

Еще в начале сентября Генпрокуратура РФ начала проверку бизнеса Лаймы Вайкуле в России. Ведомство проверяет компанию на предмет сокрытия доходов и ухода от налогов.

Ранее Олег Газманов рассказал, сколько денег зарабатывал на первых концертах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий