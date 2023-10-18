Запрещенный к показу в России фильм Сокурова выйдет онлайн

Режиссер Арсений Гончуков анонсировал выход «Сказки» Александра Сокурова в сети после того, как Минкульт России запретил фильм к показу. Об этом Гончуков написал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) со ссылкой на продюсера ленты.

«Продюсер обещал, что буквально через неделю фильм появится в сети. В нем будет озвучка самого Мастера (Александра Сокурова — прим. «Газета.Ru»)», — пояснил Гончуков.

Режиссер пообещал опубликовать ссылку на просмотр фильма. Гончуков также попросил зрителей не смотреть слитые в интернет версии «Сказки», так как, с его слов, картину превратили в «жуткую подлость», «насовав туда рекламу казино».

«Этот фильм нельзя смотреть с убогим испорченным изображением!» — добавил он.

Однако позднее сам режиссер «Сказки» Сокуров опроверг «Газете.Ru» слова Гончукова о том, что фильм скоро выйдет онлайн.

Минкульт России не выдал фильму «Сказка» прокатное удостоверение. Об этом Сокуров сообщил в своем Telegram-канале.

Сокуров назвал решение минкульта «очередным этапом цензуры». Накануне показ «Сказки» на московском фестивале «Каро.Арт» отменили без объяснения причин. Сокуров предположил, что организаторы фестиваля сделали это по распоряжению Министерства культуры.

По сюжету «Сказки» в загробном мире встречаются Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль. Перед божественным судом четверо предаются воспоминаниям о собственных жизнях и власти, которой обладали — и с которой не готовы расстаться.

Ранее Сокуров заявил, что его фильм с Гитлером и Сталиным в чистилище — «сказка без аллюзий».