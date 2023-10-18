Звезда «Кухни» сыграет главную роль в «Домовенке Кузе»

«Кинокомпания братьев Андреасян» начала съемки фильма «Домовенок Кузя» на основе детского произведения Татьяны Александровой. Об этом сообщает InterMedia.

Главные роли в фильме сыграют Марк Богатырев, Софья Петрова, Алика Смехова, Евгения Малахова, Олег Комаров и Алексей Гаврилов. Сам Домовенок будет анимированным персонажем, как и его друг — домовой Нафаня.

Авторы проекта объясняют свой выбор тем, что современное прочтение любимых мультфильмов всегда интересно зрителю, а популярность жанра «семейная комедия» доказал успех «Чебурашки».

«Я очень рад открыть персонажей «Домовенка Кузи» для новых поколений зрителей — это безумно интересная творческая задача. Для меня это профессиональный вызов, как с технической точки зрения, так и с режиссерской: главные анимированные герои должны быть полноценными компьютерными персонажами и, в то же время, очень обаятельными и живыми, чтобы заслужить настоящую любовь зрителя», — делится режиссер Виктор Лакисов.

По сюжету картины Домовенок сбегает из плена Бабы Яги в волшебной стране и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. В поисках потерянного волшебного сундучка ему помогают домовой Нафаня и его новая подруга, а Баба Яга хочет помешать их планам.

Фильм выйдет в прокат в 2025 году.

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