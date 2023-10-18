Певица Саша Савельева вышла на связь из Израиля

39-летняя российская певица Саша Савельева рассказала о страхе за себя из-за проживания в Израиле. Об этом пишет КП со ссылкой на личный блог артистки.

Савельева много лет назад переехала в Израиль. После эскалации конфликта с Палестиной, артистка не покинула страну. Недавно она в своем блоге показала кадры, на которых она вместе с сыном прячется в бомбоубежище. После долго молчания, артистка вышла на связь с подписчиками и поделилась своими переживаниями.

Девушка боится за себя и свою семью из-за проживания в Израиле. При этом певица добавила, что предпочитает не концентрироваться на негативных эмоциях. Чтобы не переживать, она предпочитает заниматься рутиной, это ее успокаивает и дает ей «ощущение земли под ногами».

«Я выбираю каждый день жизнь, семью, свою деятельность», — говорит на видео Савельева.

Ранее сообщалось, что вылечившаяся от депрессии Савельева задумалась о рождении второго ребенка. Четыре года назад российская звезда впервые стала мамой. Но радость материнства омрачилась неприятными последствиями.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.